Milhares de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se concentraram nesta quarta-feira em frente ao Congresso do país, em Washington, e derrubaram várias barreiras de proteção, o que gerou confrontos com a policía.

Enquanto isso, do lado de dentro do Capitólio, os congressistas realizavam o processo formal de validação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro do ano passado.

Como consequência dos confrontos, a policía ordenou a evacuação de dois edifícios e o fechamento de emergência do Capitólio.

Enquanto tentavam derrubar as barreiras de proteção montadas em frente ao Capitólio, os apoiadores de Trump foram repelidos pela polícia com gás lacrimogêneo.

Os confrontos aconteceram durante um protesto com o nome "Save America" ("Salve os EUA", em tradução livre), promovido pelos apoiadores do presidente e que tinha começado pacificamente de manhã, perto da Casa Branca, como a reportagem da Agência Efe pôde verificar.

Por volta do meio-dia, Trump falou com os manifestantes e prometeu que "nunca" admitiria a derrota nas eleições presidenciais e convocou os apoiadores a marcharem em direção ao Capitólio.

Devido aos distúrbios, os congressistas pediram um recesso nos debates sobre a validação da vitória de Biden e deixaram o plenário.