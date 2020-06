O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi de 39% em junho, 10 pontos abaixo da marca estabelecida em maio (49%), de acordo com uma pesquisa mensal do instituto Gallup divulgada nesta quarta-feira.

O percentual é o mesmo registrado em outubro do ano passado, logo após a Câmara dos Deputados ter iniciado uma investigação para submeter Trump a um julgamento político por sua suposta pressão sobre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, para que investigasse negócios do ex-vice-presidente americano e candidato à presidência nas eleições de novembro, Joe Biden, e de seu filho Hunter no setor de gás no país, em busca de irregularidades.