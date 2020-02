O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o diretor esportivo do clube, Eric Abidal (d). EFE/Enric Fontcuberta

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pode demitir nesta quarta-feira o diretor esportivo do clube, Eric Abidal, devido à crise aberta por declarações do dirigente, que afirmou que o técnico Ernesto Valverde foi demitido porque alguns jogadores estavam insatisfeitos, polêmica que inclusive motivou uma resposta do atacante Lionel Messi.

Bartomeu, que está viajando a trabalho, antecipará o retorno a Barcelona e chamou Abidal para uma reunião, segundo confirmou a Agência Efe.