Fernando Martín, ex-presidente interino do Real Madrid, foi internado em estado grave em um hospital da capital da Espanha, em decorrência da infecção pelo coronavírus, segundo informaram nesta segunda-feira fontes do clube.

A informação vem à tona apenas dois dias depois da morte de Lorenzo Sanz, que comandou os 'Merengues' entre 1995 a 2000, também infectado pelo novo patógeno.

Martín foi presidente interino do Real entre 1º de março e 26 de abril de 2006, entre a renúncia de Florentino Pérez e a saída do cargo por não concordar com a convocação de eleições, que seriam vencidas por Ramón Calderón.

O dirigente tem 72 anos e é empresário do ramo de construção, além de atuar como acionista em diversas companhias espanholas.