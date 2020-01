Apresentado nesta quarta-feira como reforço do Getafe, o atacante Deyverson se disse feliz por poder jogar pela equipe da província de Madri e prometeu se empenhar ao máximo para ganhar a confiança do técnico José Bordalás.

"O Getafe conversou com meu representante, que para mim é como um pai. Foi algo muito rápido. Fiquei muito contente, muito feliz. Já conhecia três jogadores do clube e estou trabalhando com o restante", declarou o centroavante, emprestado pelo Palmeiras até junho deste ano com opção de compra.