O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, aprovou nesta sexta-feira o desembolso de cerca de US$ 2,4 bilhões (R$ 12,6 bilhões) para pagar parte dos salários dos funcionários do setor privado no reino e "atenuar os efeitos da Covid-19", informou à agência estatal "SPA".

A agência observou que esse valor será usado "para atenuar os efeitos da Covid-19 nesse setor e nos trabalhadores sauditas, que podem perder o emprego por causa dessa crise".

A ordem estipula que o empregador, em vez de demitir, solicite esse auxílio para pagar até 60% do salário de seus funcionários por um período de três meses e com um máximo de 9 mil riais por mês (cerca de US$ 2,4 mil) por trabalhador.

"A ordem real visa limitar o impacto econômico no mercado de trabalho e compensar os funcionários", disse a agência de notícias, acrescentando que os salários de abril já serão pagos.

Esse pagamento cobrirá "100% dos sauditas que trabalham em estabelecimentos com cinco ou menos funcionários sauditas" e 70% daqueles que trabalham em locais com mais de cinco funcionários nacionais.

Segundo a agência, esta é uma medida complementar que o reino adotou no final do mês passado para alocar 70 bilhões de riais sauditas (cerca de US$ 18,6 bilhões) para "apoiar pequenas e médias empresas, bem como empresas que foram seriamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus".

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Arábia Saudita registrou 1.885 casos e 21 mortes pela Covid-19.