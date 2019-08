As mulheres sauditas poderão tirar passaporte e sair do país sem o consentimento paterno ou do seu tutor masculino e terão capacidade para se inscrever no cartório seus filhos, segundo várias emendas do sistema legal civil da ultraconservadora a Arábia Saudita.

As sauditas maiores de 21 anos podem conseguir o documento de viagem graças a uma mudança na redação da lei que a partir de agora afirma que "o passaporte será dado a qualquer pessoa de nacionalidade saudita que apresente uma solicitação", segundo o jornal oficial "Um al Qura".