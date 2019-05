As principais cidades da Argentina amanheceram sem transporte público e coleta de lixo nesta quarta-feira, com escolas e bancos fechados e os serviços de saúde limitados pela quinta greve geral que a principal central sindical convocou contra o governo de Mauricio Macri.

Em Buenos Aires, Córdoba e Rosário as ruas e estações estão vazias e também não há voos nacionais nem internacionais a partir de ou para os aeroportos mais importantes do país, com exceção da companhia aérea de baixo custo Flybondi, que opera no aeroporto de El Palomar, na capital.