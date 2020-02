O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, disse nesta quarta-feira no Vaticano que o país deseja pagar sua dívida, mas não ao custo de entrar em uma "profunda recessão", além de chamar as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual o país contraiu uma dívida de US$ 44 bilhões que tenta renegociar, como "construtiva".

Guzmán participou de um fórum sobre economia inclusiva no Vaticano, que também contou com a presença da diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, entre outros. Os dois se reuniram ontem em Roma para tratar do problema da dívida argentina.