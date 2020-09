A Argentina reportou nesta quinta-feira 11.905 novos casos de coronavírus, elevando o número de infecções desde o início da pandemia para 524.198, em um momento no qual o SARS-CoV-2 vai se espalhando por todo o território nacional e e foi encontrado hoje em 23 das 24 províncias.

O Ministério da Saúde informou que foram confirmadas outras 250 mortes nas últimas 24 horas, e com isso o número de vítimas do vírus no país chegou a 10.907.