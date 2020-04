O Paraguai e os demais países do Mercosul avaliarão as medidas legais, institucionais e operacionais mais apropriadas para que a retirada da Argentina não afete a integração comunitária. EFE/Arquivo

A Argentina decidiu se retirar das negociações dos acordos comerciais atuais e futuros do Mercosul, do qual é membro juntamente com Brasil, Paraguai e Uruguai, para se concentrar em sua política interna e responder à crise do novo coronavírus.

Um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, país que detém a presidência temporária do bloco, tornou oficial nesta sexta a decisão do governo argentino.