A Argentina superou nesta terça-feira a marca de 100 mortes por Covid-19, com 105, e vem dando sequência à preparação para uma possível piora na crise sanatiária vivida no país e em todo o mundo devido ao novo coronavírus.

O presidente Alberto Fernandez declarou em várias ocasiões durante as primeiras semanas de confinamento que a quarentena deveria servir para preparar a Argentina em caso de maior taxa de contágio e que os desdobramentos da pandemia na Europa lhe serviram de exemplo.

"Ajudou-nos muito a tirar experiências da Europa, especialmente do Instituto de Feiras de Madri (Ifema), na Espanha, que infelizmente se chocou com esta pandemia antes de nós, mas graças a isso nos deu mais tempo para prepará-la", comentou o chefe de Estado.

MAIS DE 100 MORTES.

As autoridades sanitárias informaram que o número de mortes pelo novo coronavírus passou de 100, com 105, quatro delas de ontem para hoje. Houve uma vítima em Buenos Aires, duas em outras cidades da província homônima à capital e outra em Córdoba.

Enquanto isso, o número de pessoas doentes subiu para 2.443, depois que nas últimas 24 horas foram acrescentados mais 166, o segundo maior número de novos contágios em um dia desde o começo dos registros.

Do número total de casos, 34,3% são importados, 35,2% são contatos próximos de casos confirmados, 15,2% são casos de circulação comunitária e 15,3 estão sob investigação.

POLÊMICA EM TORNO DE PROPOSTA PARA TRIBUTAR MAIS RICOS.

Uma proposta do governo da Argentina para tributar grandes fortunas a fim de arrecadar mais fundos para enfrentar a emergência sanitária e econômica que o país está vivenciando desencadeou uma forte polêmica.

A ideia, que ainda não foi formalizada sob a apresentação de um projeto de lei no Parlamento, vem do partido governante Frente de Todos e buscaria, em princípio, impor um imposto único sobre as 15 mil maiores fortunas do país.

"Estamos falando de 15 mil pessoas, ou seja, 0,03% da população argentina", disse nesta a deputada Fernanda Vallejos em um pronunciamento em emissoras de rádio.

CENTRO DE ISOLAMENTO EM TIGRE.

O governo do país vizinho vem preparando centros de isolamento para ajudar a conter o avanço da pandemia. Um deles está sendo montado em Tigre, ao norte de Buenos Aires.

No local, como a reportagem da Agência Efe pôde verificar, há 500 leitos preparados para hipotéticos pacientes leves que os hospitais não possam assumir, mas que também representariam um risco para a população caso retornassem para casa.

O secretário de saúde de Tigre, Fernando Abramzon, declarou que espera não precisar o espaço, mas caso tenha, está preparado para isso, depois de ter trabalhado lado a lado com pessoas dos governos nacional e da província de Buenos Aires.

Há três metros entre as camas, mas, se necessário, essa distância pode ser diminuída para que caibam entre 800 e 1 mil leitos. Abramzon destacou que já existe uma cozinha preparada para voluntários e conexão wi-fi e, caso o centro entre em operação, haverá uma equipe de segurança.