O governo da Argentina lançou nesta terça-feira um plano para que os cidadãos que ficaram retidos durante a quarentena em outras partes do país, longe de suas casas, possam retornar aos seus lares para prosseguirem com o isolamento social preventivo obrigatório decretado para impedir a transmissão da Covid-19.

Muitas pessoas ficaram retidas em diferentes partes do país no início do isolamento social obrigatório, dia 20 de março, e nem todas conseguiram obter uma das 20 mil autorizações emitidas semanas atrás para voltarem às suas casas. Desta forma, o governo fez com que esse novo sistema permitisse um retorno ordenado, informou o chefe de gabinete do Ministério dos Transportes, Abel De Manuele.