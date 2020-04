O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do isolamento social preventivo e obrigatório que terminaria no próximo domingo por mais duas semanas, agora até o dia 26 de abril, com o objetivo de "abrandar a velocidade de contágio" do novo coronavírus e "garantir que o sistema de saúde pode comportar os que forem infectados".

"Decidimos seguir com a quarentena exatamente nos mesmos termos que regem hoje nas grandes cidades e grandes centros urbanos", declarou o mandatário em entrevista coletiva na residência presidencial de Olivos, ao norte de Buenos Aires, após a qual antecipou que haverá uma flexibilização nas restrições em algumas províncias.

A Argentina está em quarentena total desde 20 de março e registra 1.975 casos confirmados de Covid-19, dos quais 82 morreram, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

FLEXIBILIZAÇÂO DA QUARENTENA.

A partir do novo decreto presidencial que será publicado neste sábado para prolongar o isolamento social obrigatório até 26 de abril, apenas serão acrescentadas às atividades isentas da quarentena os bancos, oficinas mecânicas e lojas de pneus - para reparar os veículos dos trabalhadores de tarefas essenciais autorizadas.

O presidente esclareceu que, a partir de sábado, os governadores provinciais poderão apresentar propostas para flexibilizar as restrições em cidades ou regiões onde não existem casos confirmados de Covid-19 e não estão ligadas a áreas de maior risco. Posteriormente, o governo federal analisará "onde a abertura da quarentena pode ser focalizada" depois de discuti-la com os especialistas.

"Nesta segunda fase da quarentena, vamos nos concentrar em lugares e atividades onde a quarentena pode ser, de alguma forma, liberada. Muitos governadores me trouxeram a situação de povos muito isolados, muito rurais, que não registam casos de infecção e não faz sentido tê-los isolados. Temos de ouvir os casos de comunidades que podem continuar a funcionar sem se ligar a outras e quais atividades podem ser retomadas", disse Fernández.

A maioria dos casos de Covid-19 se concentra nos grandes centros urbanos do país, incluindo as cidades de Buenos Aires e a zona urbana populosa que a rodeia, Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mendoza, San Miguel de Tucumán e algumas cidades da província de Entre Ríos, segundo o presidente.

Por outro lado, também se avalia permitir a saída de pessoas com deficiência acompanhadas.