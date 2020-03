De acordo com as últimas informações divulgadas, 52 pacientes conseguiram se recuperar e receberam alta. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Dois homens, um morador de Mar del Plata, e outro de Resistencia, morreram nesta terça-feira em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, fazendo subir para seis o número de óbitos na Argentina, segundo fontes do Ministério da Saúde do país.

De acordo com as informações obtidas pela Agência Efe, as vítimas tinham 71 e 53 anos, respectivamente.

O mais idoso, estava internado há duas semanas em um hospital de Mar del Plata, sendo os últimos 12 dias em unidade de terapia intensiva. O homem tinha viajado recentemente à Espanha.

Já o caso da vítima de Resistencia, foi de infecção através do contato próximo a outro caso confirmado do novo coronavírus.

Até a noite de ontem, quando o governo da Argentina divulgou o último boletim oficial, 301 casos foram detectados no país, em que quatro pessoas não resistiram e morreram.

De acordo com as últimas informações divulgadas, 52 pacientes conseguiram se recuperar e receberam alta.