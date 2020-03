O governo da cidade de Buenos Aires destacou o alto nível de cumprimento do isolamento obrigatório, mas informou que mesmo assim vai reforçar as medidas de controle e fechar vários dos pontos de acesso à capital, que é cercada por rios e rodovias. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

O Ministério da Saúde da Argentina informou nesta terça-feira que houve 86 novos casos de coronavírus no país nas últimas 24 horas, o maior aumento diário desde o primeiro caso relatado, em 3 de março, e já são 387 casos registrados, com seis mortes.

Em seu relatório diário, o ministério disse que do número total de novas infecções, a maioria está na cidade de Buenos Aires, com 30. Segundo a pasta, 41 correspondem a pessoas com histórico de viagens a países de risco no exterior, 20 são contatos próximos de casos já confirmados e 25 estão sob investigação epidemiológica.