Uma falha na transmissão de energia elétrica fez com que a Argentina acordasse neste domingo, no qual comemora o Dia dos Pais e realiza eleições em quatro províncias, com um blecaute histórico do qual foi se recuperando pouco a pouco e que já é objeto de investigação.

Pouco depois das 7h (mesma hora de Brasília) de um dia de intensas chuvas em grande parte do país, as casas e ruas ficaram em completa escuridão e, apenas três horas depois, foi relatado que a situação começava a se normalizar "lentamente" no país, onde, por volta das 18h, o fornecimento tinha sido normalizado em 89%.