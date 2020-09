A Argentina se aproxima das 10 mil mortes por Covid-19 após quase seis meses de um rigoroso confinamento, em um momento marcado pelo medo de um colapso do sistema de saúde em várias partes do país e pela polêmica abertura de terraços ao ar livre em Buenos Aires, apesar da alta incidência de infecções diárias.

De acordo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, a Argentina já está em 10º lugar no número de afetados, com 478.792 infectados - dos quais 357.388 já se recuperaram - e em 17º com relação aos número de mortes, que são 9.859.