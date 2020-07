A Argentina relatou 2.744 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, o que fez com que o total se aproximasse de 70 mil, com 69.941, enquanto as mortes por Covid-19 chegaram a 1.385, com 22 confirmadas hoje.

Entre as vítimas mais recentes, conforme relatório divulgado à tarde pelo Ministério da Saúde argentino, há dez homens e 12 mulheres, de entre 38 e 100 anos de idade, residentes em Buenos Aires, em outras cidades da província homônima e em Chaco. Pela manhã, já haviam sido confirmados outros 12 óbitos.