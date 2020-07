A Argentina atravessou nesta quinta-feira o pior dia da pandemia do novo coronavírus em termos de número de mortes confirmadas, com 153, o que elevou o total no país vizinho a 3.441, enquanto o número de casos de infecção subiu para 185.373, com mais 6.377 notificações nas últimas 24 horas.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, até agora 80.596 pessoas contaminadas pelo vírus SARS-CoV-2 em território argentino foram consideradas curadas.