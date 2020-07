A Argentina ultrapassou a marca de 2 mil mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, com 2.050, naquele que foi o pior dia da pandemia no país vizinho tanto em número de confirmações de óbitos, com 82, quanto nos novos casos de infecção, com 4.250.

O Ministério da Saúde argentino informou em seu relatório divulgado à tarde que desde o começo da crise sanitária até hoje já foram reportados 111.160 contágios pelo vírus SARS-CoV-2.