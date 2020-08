A Argentina ultrapassou nesta segunda-feira a marca de 7 mil mortes por Covid-19, com 7.366, depois de ter sido registrado um número recorde de confirmações de óbitos em um só dia no país vizinho, com 382, segundo informações do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com os responsáveis pela pasta, foram detectados mais 8.713 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva o total em território argentino desde o começo da pandemia para 350.867. Entre essas pessoas, 256.789 já se recuperaram, enquanto 1.960 estão em unidades de terapia intensiva, 38 a mais do que ontem.