A Argentina registrou mais um recorde diário de novos casos de coronavírus nesta quinta-feira, com 3.663, o que elevou o total de infecções desde o começo da pandemia no país vizinho para 90.693, enquanto o total de mortes chegou a 1.720, com mais 26 óbitos confirmados hoje.

Segundo o Ministério da Saúde argentino, as vítimas mais recentes do vírus SARS-CoV-2 são 16 homens, nove mulheres e uma pessoa cujo sexo não foi informado, pessoas de entre 58 e 88 anos que viviam nas províncias de Buenos Aires, Chaco e Salta.