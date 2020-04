O isolamento social preventivo e obrigatório, em vigor no país vizinho desde 20 de março para evitar a propagação do coronavirus. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

A Argentina confirmou 111 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, chegando a 4.003 notificações desde o começo da pandemia, e chegou a 197 mortes por Covid-19 depois das cinco reportadas hoje, segundo o Ministério da Saúde.

No relatório diário da pasta, foi detalhado que as novas mortes correspondem a uma pessoa na cidade de Buenos Aires, duas de outras cidades da província homônima à capital, uma de Chaco e uma de Córdoba. São duas mulheres e três homens com idade entre 68 e 90 anos.