O número de casos de coronavírus continua subindo na Argentina e o país vizinho registrou nesta quarta-feira mais um recorde diário de infecções notificadas, com 1.226 nas últimas 24 horas, o que elevou o total desde o começo da pandemia para 25.987.

De acordo com o relatório do Ministério da Saúde, 735 pessoas morreram até agora de Covid-19 em território argentino, 18 delas entre ontem e hoje. O foco da pandemia continua sendo a Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), com um total de 12.487 casos.