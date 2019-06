Dois astronautas participam nesta semana de um programa submarino que serve como preparação para enfrentar "condições hostis" de futuras missões à Lua e a Marte e, de quebra, ainda semeiam corais para salvar os recifes ameaçados.

"Estamos prontos para viver e trabalhar no fundo do oceano", escreveu no Twitter Samantha Cristoforetti, astronauta italiana da Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) que comanda a missão a cerca de 19 metros sob a superfície marinha, perto de Key Largo, na Flórida (Estados Unidos).