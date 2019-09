Uma explosão ocorrida nesta quinta-feira, na entrada de uma base do Exército Nacional do Afeganistão (ANA, sigla em inglês), no sul de Cabul, deixou pelo menos quatro soldados mortos, dias após os Estados Unidos declararem as negociações de paz com os insurgentes "mortas".

"Um homem-bomba que dirigia uma van detonou sua carga explosiva na entrada do Grupo de Forças Especiais. No ataque, quatro soldados das forças especiais morreram e outros três ficaram feridos", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado.