Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira no ataque que segue acontecendo a um edifício do governo do Afeganistão, no leste do país, um dia após dois atentados reivindicados pelos talibãs, com quase 50 mortos.

"Mais de dez feridos foram levados para o hospital regional e esse número deve aumentar", disse à Agência Efe, o porta-voz da Direção de Saúde Pública de Nangarhar, Zahir Adil.