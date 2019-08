Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas neste domingo na explosão de uma bomba colocada em um ônibus que transportava funcionários da emissora de televisão local "Khurshid TV" em Cabul, segundo informou à Agência Efe uma fonte oficial.

"Como resultado (da explosão) morreram um pedestre e o motorista do veículo, que não pertence à "Khurshid TV", enquanto outro pedestre e dois funcionários (do canal) ficaram feridos", afirmou o porta-voz do Ministério de Interior, Nasrat Rahimi.