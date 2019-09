O governo dos rebeldes xiitas estimou nesta segunda-feira que 125 pessoas mantidas como prisioneiras em um centro de detenção dos houthis no sul do Iêmen estão "mortas ou desaparecidas" pelo ataque realizado no domingo pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, segundo informou à Agência Efe o porta-voz do Ministério da Saúde, Yusuf al Haderi.

O representante da pasta disse que, até o momento, "apenas 50 reclusos foram contabilizados" como mortos, enquanto "125 foram dados como mortos ou desaparecidos" após o bombardeio em uma universidade utilizada pelos houthis como centro de detenção na cidade de Dhamar, 100 quilômetros ao sul da capital iemenita, Sana.