Este é o maior revés sofrido pelos militares este ano em Borno, onde o Boko Haran continua atacando desde o início de sua sangrenta campanha, em 2009, apesar das alegações do governo nigeriano de ter derrotar os jihadistas. EFE/Arquivo

Pelo menos 47 soldados morreram na Nigéria na segunda-feira, como resultado de um ataque do grupo jihadista Boko Haram, no estado de Borno (nordeste), informou nesta terça o Exército do país africano.

Os militares foram emboscados na cidade de Gorgi, na floresta de Alagarno, onde jihadistas dispararam contra um caminhão de transporte de explosivos, causando uma explosão que afetou outros veículos com combustível.