Pelo menos 65 pessoas foram assassinadas por homens armados, supostos integrantes do grupo jihadista Boko Haram, durante um funeral em uma localidade próxima da cidade de Maiduguri, a capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, confirmou neste domingo o governo local.

O ataque aconteceu por volta das 11h40 locais (7h40 em Brasília) de sábado, quando os insurgentes abriram fogo contra os presentes em um funeral na localidade de Badu, a poucos quilômetros da capital de Borno.