Onze pessoas morreram em Moçambique em um ataque do grupo jihadista Al Shabab, que não tem relação com a organização terrorista homônima da Somália, confirmou o chefe da Polícia do país, Bernardino Rafael.

O ataque aconteceu na quarta-feira passada no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, no norte do país, detalhou Rafael, que não costuma se pronunciar publicamente sobre as ações dos jihadistas, e foi citado hoje pelo jornal local "Verdade".