Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas, nesta terça-feira, em um atentado reivindicado pelos talibãs contra uma sede do Ministério da Defesa em Cabul, capital do Afeganistão, horas depois de um ataque insurgente no norte do país contra um comício do presidente Ashraf Ghani, que deixou 26 mortos.

Entre os mortos no ataque estão "seis membros das forças de segurança", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, em comunicado.