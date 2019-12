Soldados do exército do Afeganistão. EFE/Arquivo

Pelo menos dez soldados do Exército Nacional do Afeganistão (ANA) foram mortos e outros quatro feridos neste sábado em um ataque dos talibãs contra um posto militar na província de Helmand, no sudoeste do país.

Os talibãs "explodiram um posto de controle do Exército no distrito de Sangin, matando 10 soldados e ferindo outros quatro", disse o Corpo 215 Maiwand, baseado em Helmand, em comunicado.