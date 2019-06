Pelo menos 17 pessoas morreram em um "ataque terrorista" cometido em um povoado do norte de Burkina Faso, informou nesta quinta-feira o ministro burquinês de Defesa, Cheriff Sy.

"Um grupo armado terrorista cometeu um ataque contra a população civil no povoado de Belehede", na região setentrional do Sahel, fronteiriça com Mali e Níger, afirmou o ministro em comunicado publicado por veículos de imprensa locais.