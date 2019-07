Pelo menos nove pessoas - quatro policiais, três terroristas e dois civis - morreram nesta segunda-feira em dois ataques do grupo jihadista Al Shabab cometidos na capital da Somália, Mogadíscio, segundo informaram à Agência Efe fontes policiais.

O primeiro ataque ocorreu nas proximidades do hospital Digfer, no distrito de Hodan, no noroeste da capital, onde um carro-bomba explodiu em um posto de controle policial causando a morte do terrorista suicida e de um agente.