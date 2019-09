Durante as eleições, policial afegão é socorrido após impacto de míssil. EFE/EPA/SAYED MUSTAFA

O governo do Afeganistão informou neste sábado que dois policiais foram mortos e 40 pessoas ficaram feridas, entre elas 37 civis, devido a 68 ataques talibãs contra centros de votação durante as eleições presidenciais neste sábado no país.

Entretanto, as autoridades consideraram que os rebeldes não tiveram sucesso, já que em momento algum o processo foi interrompido devido a ações dos insurgentes.