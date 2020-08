Um atentado com bomba realizado nesta segunda-feira contra um mercado na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, deixou seis mortos, pelo menos, além de 24 feridos, conforme indicaram fontes oficiais.

A explosão aconteceu na localidade de Chaman, próxima à fronteira com o Afeganistão. O alvo era um veículo da Força de Controle de Narcóticos, segundo informou o porta-voz da polícia regional, Gul Rahim, à Agência Efe.