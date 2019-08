Pelo menos 95 pessoas ficaram feridas em um atentado com um veículo cheio de explosivos contra um posto de controle da Polícia no sudoeste de Cabul, sem que se conheça ainda se houve também vítimas fatais no ataque.

A explosão aconteceu por volta das 9h (horário local, 1h30 em Brasília), na área de PD-6 no sudoeste da capital, afirmou em breve comunicado o porta-voz do Ministério de Exteriores do Afeganistão, Nasrat Rahimi.