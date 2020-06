A mesquita localizada no oeste de Cabul após o ataque que deixou ao menos 4 mortos nesta sexta-feira. EFE

A mesquita localizada no oeste de Cabul após o ataque que deixou ao menos 4 mortos nesta sexta-feira. EFE/JAWAD JALALI

Um atentado a bomba realizado nesta sexta-feira contra uma mesquita localizada no oeste de Cabul, capital do Afeganistão, deixou quatro mortos, incluindo o imã do templo, além de inúmeros feridos.

A ação terrorista aconteceu durante a principal oração da semana na mesquita de Shershah-e-Sori, uma das mais conhecidas da cidade.

"Segundo a informação inicial, nesta explosão morreram o imã da mesquita e outras três pessoas que estavam rezando, enquanto muitas outras ficaram feridas", disse à Agência Efe o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian.

Segundo a fonte, a ação foi realizada por insurgentes, classificados como "inimigos do Islã e do Afeganistão", embora nenhum grupo específico tenha sido formalmente acusado ou a reivindicou.

O atentado acontece dez dias depois que outra explosão, também em Cabul, matou um importante clérigo local, chamado Ayaz Niazi, que estava dentro de uma mesquita conduzindo uma jornada de oração.

Os ulemás e as figuras religiosas no Afeganistão estão sendo alvos de diversos ataques nos últimos anos, realizados por talibãs ou pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

Atualmente, o país está no meio de tentativas de um tratado de paz entre o governo e os talibãs, que visa encerrar décadas de conflito. O primeiro passo foi um acordo para a retirada de tropas americanas em 14 meses, que foi firmado em fevereiro desse ano.

As conversas deveriam ter começado em março, mas uma série de desacordos sobre a libertação de prisioneiros deixou a situação estagnada.