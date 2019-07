Pelo menos dez pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas depois que um menor carregando bombas detonou os explosivos que carregava nesta sexta-feira em uma cidade do leste do Afeganistão.

O atentado aconteceu no começo da manhã de hoje no distrito de Pachir-Aw-Agam, na província de Nangarhar, e as autoridades informaram que há dez mortos, incluindo o suicida, e 20 feridos, afirmou à Agência Efe o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyanai.