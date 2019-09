Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas nesta quinta-feira, a maioria civis, em um ataque suicida com um carro-bomba contra um hospital no sul do Afeganistão, segundo último balanço divulgado pelas autoridades.

O atentado ocorreu por volta das 6h (hora local), quando o suicida detonou as bombas que carregava no automóvel próximo a um hospital da cidade de Qalat, capital da província de Zabul, disse o porta-voz do governador da região, Gul Islam Seyal.