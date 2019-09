Pelo menos 24 pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas por um atentado suicida ocorrido nesta terça-feira, perto de onde estava acontecendo um comício eleitoral do presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, no norte do país.

"Até agora, recebemos 24 corpos e 32 feridos, e entre as vítimas, há mulheres e crianças", afirmou à Agência Efe, o médico Qasem Sangin, diretor do Hospital Provincial de Parwan, onde ocorreu o atentado, observando que "11 dos feridos estão em estado grave".