Cinco civis e um militar morreram em um atentado suicida do grupo jihadista Boko Haram na cidade de Tatafiromou, no oeste do Chade, onde o grupo insurgente multiplicou os ataques desde o começo do ano, informaram nesta quarta-feira à Agência Efe fontes militares.

"Uma mulher suicida explodiu as bombas que levava junto ao corpo. O número de mortos é de seis pessoas, das quais uma era militar", disse à Efe o porta-voz do Exército chadiano Azem Bermandoa.