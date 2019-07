Uma conhecida defensora das minorias sexuais na Rússia morreu esfaqueada na segunda maior cidade do país, São Petersburgo, segundo informou nesta terça-feira a polícia local.

O corpo de Yelena Grigorieva foi achado no domingo a poucas centenas de metros da sua casa com vários ferimentos causados por uma arma branca, afirmaram as autoridades.