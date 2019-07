Vários ativistas do Greenpeace impediram nesta segunda-feira o acesso de veículos ao centro de Madri como protesto à medida adotada pela Câmara Municipal da cidade de adiar as multas na área de baixas emissões, conhecida como Madrid Central.

O grupo de ativistas da organização ambientalista sentaram em uma das principais avenidas do centro com cartazes com o logotipo do Greenpeace e gritaram palavras de ordem como "Madrid Central funciona" e "Não aos carros".