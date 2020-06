Os panfletos denunciam, por exemplo, o assassinato de Kim Jong-nam na Malásia, em 2017, cometido pelo regime norte-coreano. Ele era meio-irmão de Kim Jong-un, e a informação dessa morte não chegou à população em geral na Coreia do Norte. EFE/JORGE SILVA/POOL

Um grupo de ativistas conseguiu enviar, a partir da Coreia do Sul, novos panfletos à Coreia do Norte contendo propaganda contra o regime de Kim Jong-un, apesar de um esquema policial montado por Seul para evitá-lo em um momento de tensão com Pyongyang.

"Enviamos os panfletos entre 23h e 24h de segunda-feira (entre 11h e 12h de segunda-feira em Brasília) em Paju (cidade sul-coreana na fronteira)", afirmou Park Sang-hak, chefe da ONG Lutadores por uma Coreia Livre, em comunicado à imprensa.