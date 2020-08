O Ministério da Saúde do Líbano elevou nesta segunda-feira para 160 o número de mortes causadas pela explosão ocorrida na semana passada no porto de Beirute, e o Exército encontrou cinco novos cadáveres, mas as autoridades ainda não atualizaram o balanço consolidado de vítimas.

Uma fonte da pasta informou que há menos de 20 pessoas desaparecidas no momento, enquanto as buscas continuam. A explosão deixou mais de 6 mil feridos.