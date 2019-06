O Partido Trabalhista do reino Unido reagiu hoje com indignação a um novo ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao prefeito de Londres, Sadiq Khan, a quem classificou de "desgraça nacional" depois da morte de três jovens na capital britânica.

Trump retuitou a mensagem de Katie Hopkins, uma polêmica colunista inglesa de direita, que culpa Khan pela violência popular das últimas horas e acrescentou: "Londres precisa de um novo prefeito o mais rápido possível. Khan é um desastre e só piorará!".